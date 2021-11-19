Ташкент, , 12:08 — REGNUM Сената Узбекистан 19 ноября на пленарном заседании обсудил и одобрил конституционный закон республики «О чрезвычайном положении», сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Узбекистан Arian Zwegers

«В законе закрепляются нормы об условиях и порядке введения чрезвычайного положения, применяемых мерах и ограничениях, специальном государственном органе на период действия ЧП, о гарантиях прав физических и юридических лиц, а также должностных лиц в условиях чрезвычайного положения и другое», — говорится в сообщении.

Законом устанавливается, что срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории республики, не может превышать тридцати суток, а вводимого в ее отдельных местностях — шестидесяти суток.

«Действие чрезвычайного положения может быть продлено еще на один срок указом президента Республики Узбекистан, если цели введения чрезвычайного положения не были достигнуты», — подчеркнули в пресс-службе.

При этом устанавливается, что этот указ президента должен быть утверждён на совместном заседании обеих палат парламента.

«Вместе с тем, закон предусматривает для обеспечения режима ЧП использование сил и средств МВД, Национальной гвардии, Службы государственной безопасности и МЧС, а также других государственных органов и организаций, входящих в государственную систему предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях», — указано в документе.

Подчеркивается, что в исключительных случаях на основании указа президента в дополнение к вышеуказанным силам и средствам могут привлекаться силы и средства министерства обороны страны.

Пресс-служба Сената подчеркивает, что принятие данного закона послужит программным документом при защите прав, свобод и законных интересов граждан в случае введения чрезвычайного положения в стране.