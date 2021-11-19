Москва, 19 ноября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Блогер и реп-исполнительница Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) обручилась с музыкантом Moneyken (настоящее имя — Олег Европкин). Об этом событии Европкин сообщил в историях личного Instagram-аккаунта 19 ноября.

Скриншот с YouTube Инстасамка (Дарья Зотеева)

Музыкант опубликовал видео, на котором Инстасамка показывает кольцо на безымянном пальце. «Она сказала «да», — подписал он публикацию.

Ранее Олег Европкин уже делал предложение Инстасамке во время одного из прямых эфиров. Однако пара так и не сыграла свадьбу.