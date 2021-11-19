Гватемала, 19 ноября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. Конгресс Гватемалы утвердил бюджет страны на 2022 год в размере 13 615 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство EFE.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Гватемалы

Утверждение происходило на фоне критики со стороны оппозиции за целевое назначение средств.

Закон «О государственном бюджете доходов и расходов на 2022 финансовый год» был утверждён на сессии в соответствии с декретом Конгресса 16−2021, за него проголосовали 120 из 160 депутатов, входящих в законодательный орган.