Москва, 19 ноября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Одна из причин роста инфляции в мире — это траты развитых стран на противодействие пандемии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Так он прокомментировал данные ЦБ РФ, согласно которым продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений.

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«Ситуация сложная, на инфляции сказываются как внутренние факторы пострадавшей от пандемии экономики страны, так и внешняя, импортируемая из Европы и США инфляция. Масштабные траты развитых экономик мира на противодействие пандемии, значительные вливания в экономику этих стран привели к росту цен на их рынках, который неизбежно приводит к аналогичным процессам в остальных странах, где производители сразу ориентируются на повышение цен, — сказал Цыганов. — Очевидно, что ситуация сохранится и в 2022 году и продовольственная инфляция будет удерживаться на том же уровне даже на фоне все более ужесточающийся политики Банка России».

Но, как подчеркнул экономист, без этих мер можно ожидать существенно худших результатов.

«Альтернатива — рост инфляции и дефицит некоторых товаров, на которые будет вводиться регулирование цен», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ ситуация усугубляется еще и высокими инфляционными ожиданиями населения.