Стокгольм, 19 ноября, 2021, 12:21 — ИА Регнум. В Швеции еще один человек был арестован по делу о шпионаже. 19 ноября телеканал SVT сообщил, что мужчина является братом высокопоставленного главы одного из ведомств, который также арестован за шпионаж.

Pixabay.com Флаг Швеции

Личности высокопоставленного чиновника и его брата не раскрываются.

Журналисты SVT сообщают, что в сентябре руководителя одного из государственных ведомств арестовали за нарушение правил пользования секретными документами. Однако вскоре его обвинили в шпионаже. По версии следствия, он работал на иностранное государство в течение десяти лет.

Отмечается, что в отличии от своего брата, работавшего с SÄPO (аналог российской ФСБ) и вооруженными силами Швеции, арестованный 18 ноября мужчина работал в частном секторе.