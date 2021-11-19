Осло, , 12:18 — REGNUM После того как полиция начала расследование фактов ненадлежащего использования служебных квартир, выделяемых депутатам стортинга, спикер парламента Норвегии объявила о своей отставке. Об этом 19 ноября сообщил шведский телеканал SVT.

Норвегия

Спикер норвежского парламента Ева Кристин Хансен покинет пост спикера после того, как в отношении шести членов парламента началась полицейская проверка. Пока не подтверждено, что Хансен входит в число этих депутатов.

«Я считаю само собой разумеющимся, что я все-таки среди них», — заявила спикер перед журналистами.

В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре отметил, что в нынешней ситуации Хансен совершила «правильный» поступок, объявив о своей отставке.