Белгород, 19 ноября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Решение о продлении действия системы QR-кодов в сфере услуг принято 19 ноября на заседании координационного совета Белгородской области. Ограничения вводятся на две недели, сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Mos.ru Е. Самарин QR-код

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По данным регионального Роспотребнадзора, нерабочие дни с 31 октября по 7 ноября, двухнедельные каникулы в школах и система посещения предприятий сферы услуг по QR-кодам несколько стабилизировали ситуацию с COVID-19 в области. Поэтому действующие ограничения решено продлить ещё на две недели, с 22 ноября по 6 декабря.

Как сообщало, чтобы попасть в организации, предоставляющие услуги, жителям Белгородской области необходимо предоставить QR-код о прохождении вакцинации либо справку о перенесённом COVID-19 или свежий ПЦР-тест, а также документ удостоверяющий личность.

QR-код не требуется для посещения аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости.