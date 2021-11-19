Казань, 19 ноября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. С начала 2021 года в Татарии от последствий заражения коронавирусом скончались 17 медиков и шесть беременных женщин. Об этом 19 ноября заявил заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

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«По медицинским работникам наши потери за 2021 год составили 17 человек», — цитирует «Татар-информ» представителя республиканского минздрава.

Также зарегистрированы летальные исходы среди инфицированных беременных женщин.

«Если мы говорим по 2021 году, то, к сожалению, мы потеряли шесть беременных», — привел статистику замминистра.

Жаворонков добавил, что четыре будущие мамы были жительницами Татарии, две женщины не проживали в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала наблюдения по данным на 19 ноября скончались 1145 ковид-пациентов.

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