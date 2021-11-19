Самара, , 12:04 — REGNUM 85,3 тысячи жителей Самарской области оформили официальный статус плательщика налога на профессиональный доход. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

Самозанятые огородницы Kaluganews.com

По количеству самозанятых Самарская область занимает восьмое место в России и второе место в Приволжском федеральном округе.

«С начала действия налогового режима в Самарской области — 1 января 2020 года — суммарный доход самозанятых составил 12 млрд рублей. Общая сумма налогов, уплаченных пользователями специального налогового режима, составила 357 млн рублей», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.

Отмечается, что в настоящее время самозанятые могут, также как и предприниматели, пользоваться всеми инструментами развития: получать консультационные и образовательные услуги, продвигать свои товары, получать имущественную и финансовую поддержку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области представителям бизнеса из пострадавших отраслей выплатили 456 млн рублей компенсации за нерабочие дни.