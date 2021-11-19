София, 19 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. С начала 2021 года на территорию Болгарии пытались незаконно проникнуть около 46 000 иностранцев, большинство из которых были задержаны и выдворены за пределы республики. Об этом 19 ноября со ссылкой на заместителя генерального директора Главного управления пограничной полиции Болгарии Святослава Манолова сообщила софийская газета «Дума».

Gémes Sándor/SzomSzed Мигранты

По словам Манолова, из указанного количества нелегалов в Болгарию попали около 1500 человек. Практически все они понесли наказание согласно болгарскому законодательству.

«У Софии есть программа приема беженцев, однако она касается только тех лиц, которые официально попросили убежища в Республике Болгария», — отметил чиновник.

Согласно официальной информации, наиболее «проблемными» участками для Болгарии являются территории, прилегающие к Турции и Греции. В нынешнем году на болгарско-турецкой границе были пресечены 33 475 попыток проникновения в Болгарию, а на болгарско-греческой разделительной линии — 295.

Ранее в указанные пограничные районы София направила элитные подразделения болгарской армии.