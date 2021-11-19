С начала года в Болгарию пытались незаконно въехать 46 тысяч иммигрантов
София, 19 ноября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. С начала 2021 года на территорию Болгарии пытались незаконно проникнуть около 46 000 иностранцев, большинство из которых были задержаны и выдворены за пределы республики. Об этом 19 ноября со ссылкой на заместителя генерального директора Главного управления пограничной полиции Болгарии Святослава Манолова сообщила софийская газета «Дума».
По словам Манолова, из указанного количества нелегалов в Болгарию попали около 1500 человек. Практически все они понесли наказание согласно болгарскому законодательству.
«У Софии есть программа приема беженцев, однако она касается только тех лиц, которые официально попросили убежища в Республике Болгария», — отметил чиновник.
Согласно официальной информации, наиболее «проблемными» участками для Болгарии являются территории, прилегающие к Турции и Греции. В нынешнем году на болгарско-турецкой границе были пресечены 33 475 попыток проникновения в Болгарию, а на болгарско-греческой разделительной линии — 295.
Ранее в указанные пограничные районы София направила элитные подразделения болгарской армии.