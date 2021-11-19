Париж, 19 ноября, 2021, 11:58 — ИА Регнум. В случае того, если зима в Европе в нынешнем году окажется холодной, европейцы могут столкнуться с проблемами перебоев электроэнергии. Такое мнение 19 ноября высказал глава биржевой компании Trafigura Джереми Уир, его слова приводит Le Monde.

ИА REGNUM Без света

«Есть реальная обеспокоенность, что, если у нас будет холодная зима, у нас могут быть перебои с электричеством в Европе», — сказал он.

Кроме того, Уир добавил, что для того, чтобы избежать высоких цен на газ, ФРГ стоит поторопиться с процессом сертификации газопровода «Северный поток — 2».

Помимо того, отмечается, что решение о приостановке сертификации указанного трубопровода было принято властями Германии, когда были все предпосылки для повышения цен на голубое топливо: аномально низкие запасы газа в европейских хранилищах в конце лета и проблемы с их пополнением; ряд аварий; отсутствие ветра, ставшее причиной неработоспособности ветряных электростанций; и повышенное потребление газа в Германии и Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гадать о сроках запуска газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») является «неблагодарным делом».