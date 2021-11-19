Сеул, , 11:56 — REGNUM С 22 ноября школьники Южной Кореи вернутся к полноценным очным занятиям. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства образования.

Дети в Южной Корее

По их словам, данное решение принято в связи с постепенным возвращением к обычной повседневной жизни или схеме «жизнь с COVID-19».

Известно, что учащиеся начальных, средних, старших школ и воспитанники дошкольных образовательных учреждений впервые за почти два года с начала пандемии смогут полноценно вернутся за парты.

Напомним, что в начале ноября правила социального дистанцирования были упрощены в рамках первого этапа схемы постепенного возвращения к обычной повседневной жизни.

Тем не менее, органы образования отложили полное возобновление очных занятий до завершения единого государственного экзамена.

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В министерстве также сообщили, что школамьстоличного региона, где эпидемическая ситуация серьёзнее, чем в целом по стране, будет оказана дополнительная поддержка, в виде дополнительного персонала и финансовой помощи для борьбы с инфекцией.