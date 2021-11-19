Красногорск, , 12:03 — REGNUM Почти на 117 миллионов рублей смогли сократить свои расходы жители Московской области в ходе акции платежной системы «Мир». Напомним, с 1 сентября до 31 декабря в городском транспорте Московской области при оплате бесконтактной картой «Мир» любого банка проезд обходится пассажиру на 10 рублей дешевле. Расплатиться со скидкой можно в автобусе, троллейбусе и трамвае, которые оборудованы терминалами для приема бесконтактных банковских карт.

Карта «Мир» Mil.ru

«Предложение со скидкой 10 рублей за каждую оплату проезда в общественном транспорте Подмосковья действительно еще два месяца — вплоть до боя новогодних курантов, — напомнила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова. — Еще есть время значительно сэкономить на поездках, например, на работу или за подарками. К слову, за предыдущие два месяца акции жители и гости Подмосковья уже сократили свои расходы почти на 117 млн рублей».

Точилова также отметила, что для пассажиров, которые регулярно ездят в столицу, а такая необходимость возникает каждый день у огромного числа людей, на МЦД действует скидка до 20 рублей по карте «Мир». В Москве тоже можно проехать с выгодой. Кешбэк на проезд предусмотрен в метрополитене и на МЦК.

Первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова рассказала, что доля пассажиров, оплачивающих проезд безналичным способом в транспорте, составляет 95%, из них более 60% расплачиваются банковскими картами. Ежегодно число жителей, которые предпочитают совершать поездки по банковским картам, растет, отметила она. В этом году число поездок по картам увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом,

Акция проводится платежной системой «Мир» при поддержке администрации Москвы и области. Подробные условия акции размещены на сайте www.privetmir.ru и в мобильном приложении «Привет, Мир!».