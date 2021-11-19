Всеволожск, Ленинградская область, , 12:00 — REGNUM В городе Всеволожск Ленинградской области произошло массовое отравление учащихся первого класса средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №3. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Школьная столовая Educaltai.ru

По данным ведомства, из-за острой кишечной инфекции 18 ноября в школу не пришел учащийся первого класса. После чего в управление поступили многочисленные обращения от родителей учеников этого же класса на симптомы острой кишечной инфекции у их детей.

«Управлением незамедлительно начато проведение санитарно-эпидемиологического расследования в отношении организатора питания и школы, — заверили в ведомстве. — Было установлено, что на занятия одновременно в этот класс не вышло 18 детей. В целом по другим классам школы — единичное отсутствие детей».

В настоящий момент управлением назначен комплекс противоэпидемиологических мероприятий, с проведением лабораторных исследований. Причина ЧП устанавливается.

«Родителям (законным представителям) детей при появлении у детей признаков любого инфекционного заболевания Управление настоятельно рекомендует обращаться за медицинской помощью», — подытожили в пресс-службе.