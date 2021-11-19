Кострома, 19 ноября, 2021, 12:13 — ИА Регнум. В Костромской области обязательную вакцинацию от COVID-19 распространили на новые сферы. Об этом со ссылкой на новое постановление главного санитарного врача Костромской области Александра Кокоулина сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Диева Роспотребнадзор

Согласно документу, в срок до 31 декабря 2021 года сделать обе прививки от коронавируса должны 80% работников:

организаций по оказанию услуг в сфере красоты — парикмахерских, салонов красоты и соляриев

физкультурно-оздоровительной сферы — фитнес‑ и спортивных центров, секций и кружков, бань, саун, бассейнов

фирм, занимающихся бытовыми услугами — прачечных, химчисток, клининговых компаний

организаций, численность сотрудников которых превышает 100 человек

Кроме этого, санврач постановил охватить вакцинацией людей из интернатов, домов престарелых и инвалидов, а также граждан, страдающих хроническими соматическими заболеваниями. Ответственными за прививки этих категорий населения назван департамент здравоохранения региона. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Роспотребнадзоре, в отношении костромичей, страдающих «хроникой» акцент должен быть сделан на «убеждение» и «просвещение».

Напомним, первый приказ об обязательной вакцинации сотрудников ряда сфер в Костромской области был подписан в июле 2021 года. Он предполагал прививки для 60% работников. Позднее, в октябре ценз был повышен до 80%. Отметим, что на многочисленные вопросы ИА REGNUM о результатах исполнения постановлений региональный Роспотребнадзор ответить не смог.