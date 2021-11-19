Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Проект «Донской экспресс», предполагающий запуск электрички в аэропорт «Платов» (Ростов-на-Дону), оценивается в 110 млрд рублей. Возможность реализации проекта рассматривается, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев по итогам форума «Транспорт России-2021».

Фото: пресс-службы АО «Трансмашхолдинг» Поезд «Иволга»

«Это проект, имеющий право на жизнь. Он весьма дорогой, но РЖД в своей программе не отказалась от этого проекта. Сюда включаются уже агломерация городов, Новочеркасск, сам аэропорт «Платов». Это будущее, и мы не собираемся его откладывать надолго, по крайней мере с точки зрения рассмотрения возможности его реализации. Я считают, что это перспектива развития агломерации «Большой Ростов», — считает глава региона.

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ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году донские власти назвали условия для запуска аэроэкспресса в международный аэропорт «Платов», расположенный в 30 километрах от Ростова-на-Дону. По словам чиновника, реализация проекта возможна только при увеличении пассажиропотока воздушной гавани до 8 млн пассажиров в год. При этом донской губернатор не исключил, что проект может быть реализован до 2025 года.

В настоящее время до аэропорта можно добраться на автобусах от Привокзальной площади. По пути транспорт останавливается на старом пригородном автовокзале.