Воронеж, 19 ноября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. В Воронежской области подтверждено 748 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 19 ноября. Сутками ранее в регионе было зарегистрировано 746 новых случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии в Воронежской области зарегистрировано 169 030 случаев заболевания COVID-19. Из этого числа выздоровели 121 692 человека, 187 выписаны за последние сутки.

Всего, по данным регионального оперативного штаба, жертвами инфекции в регионе стали уже 8 249 человек. За сутки статистика смертности стала больше на 78 случаев, а за последние двое суток — на 120 смертей. В то же время, по данным федеральной статистики, в регионе скончались 5 442 пациента с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, 33 новых случая зарегистрированы за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе.