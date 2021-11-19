Гавана, 19 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. Власти Кубы готовы поставлять в ЕАЭС свои вакцины от COVID-19, а также размещать там их производство. Об этом на заседании Евразийского межправительственного совета заявил по видеосвязи премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Куба

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«Я вновь подтверждаю нашу готовность делиться нашим скромным опытом в борьбе с коронавирусом и сотрудничать в производстве и поставке этой продукции государствам блока [ЕАЭС]», — сказал Крус.

Он напомнил, эффективность кубинских вакцин Abdala, Soberana 02 и Soberana Plus доказала, что страна может развиваться и двигаться вперёд, несмотря на западную блокаду.