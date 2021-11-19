Кливленд, США, 19 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. «Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 104:89.

(сс) Keith Allison Стефен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стэйт Уорриорз»

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 40 очков. В составе «Кливленда» разыгрывающий Дариус Гарлэнд набрал 25 очков.

«Голден Стэйт» одержал 13-ю победу в 15 матчах сезона. «Кливленд» потерпел восьмое поражение в 17 играх.

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