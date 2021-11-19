Москва, , 11:46 — REGNUM В ФАС рассчитывают на то, что субсидия поможет сдержать цены на дизельное топливо на Дальнем Востоке, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.

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«Будет специальная субсидия в отношении доставки железнодорожным транспортом до Дальнего Востока моторных топлив — 4 тыс. за тонну», — сказал глава ФАС Максим Шаскольский в Совфеде.

Это значимый показатель, мера обеспечит стабильность на топливном рынке, отметил глава ведомства.

Осенью 2021 года стоимость зимнего дизтоплива в России подскочила до рекордных значений. В Минэнерго РФ его объяснили ажиотажным спросом трейдеров и сохранением высоких цен на нефть на мировых рынках.

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