В ФАС рассказали о помощи по сдерживанию цен на дизель на Дальнем Востоке
Москва, 19 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В ФАС рассчитывают на то, что субсидия поможет сдержать цены на дизельное топливо на Дальнем Востоке, передает корреспондент ИА REGNUM 19 ноября.
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«Будет специальная субсидия в отношении доставки железнодорожным транспортом до Дальнего Востока моторных топлив — 4 тыс. за тонну», — сказал глава ФАС Максим Шаскольский в Совфеде.
Это значимый показатель, мера обеспечит стабильность на топливном рынке, отметил глава ведомства.
Осенью 2021 года стоимость зимнего дизтоплива в России подскочила до рекордных значений. В Минэнерго РФ его объяснили ажиотажным спросом трейдеров и сохранением высоких цен на нефть на мировых рынках.