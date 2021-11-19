Ташкент, , 11:46 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Фуркат Сидиков 19 ноября провел встречу с заместителем председателя Совета безопасности Киргизии Таалатбеком Масадыковым, сообщает МИД Узбекистана.

«В ходе переговоров обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и повестки дня международной политики», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны с удовлетворением отметили положительную динамику узбекско-киргизского взаимодействия, при этом указали, что такая динамика стала возможной благодаря установившему открытому и доверительному диалогу между лидерами двух стран.

«Состоялся обмен мнениями и оценками по складывающейся ситуации в Афганистане, ее влиянию на международную безопасность, интеграции страны в региональные экономические процессы, а также оказанию афганскому народу экстренной гуманитарной помощи», — сообщает МИД.