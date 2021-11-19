Магадан, , 11:44 — REGNUM Бюджет Магаданской области на 2022 год принят с дефицитом в 2,3 млрд рублей. Доходы казны, как ожидается, составят 41,7 млрд рублей, расходы — 44 млрд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе Магаданской областной думы.

Бюджет

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Из федерального бюджета Колыма получит 4,5 млрд рублей дотаций. Этой суммы недостаточно, констатировал председатель регионального парламента Сергей Абрамов. Магаданской области не хватает денег на обеспечение жильём детей-сирот.

«У нас остались некоторые не до конца решенные вопросы. Например, в проекте бюджета заложено недостаточно средств на приобретение жилья детям-сиротам. Это общегосударственная проблема. Решать ее нужно не только за счет региональных финансов. Уже сейчас известно, что объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности для Магаданской области повысится на 5% после второго чтения федерального бюджета. Согласно нашему протокольному поручению, эти средства преимущественно будут направлены на приобретение квартир детям-сиротам. Будем также использовать возможности строительства нового жилья в регионе», — отметил Сергей Абрамов.

Первый заместитель председателя Магаданской областной Думы Александр Басанский подчеркнул, что в 2021 году в бюджет Колымы идут как никогда высокие налоговые сборы. По его словам, бюджет на 2022 год бы больше, если бы на золото не упала цена.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за девять месяцев 2021 года добыли почти 40 тонн золота — на 1,3 тонны больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост также зафиксирован по добыче серебра.