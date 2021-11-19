В бюджете Колымы не хватает денег на жильё для детей-сирот
Магадан, 19 ноября, 2021, 11:44 — ИА Регнум. Бюджет Магаданской области на 2022 год принят с дефицитом в 2,3 млрд рублей. Доходы казны, как ожидается, составят 41,7 млрд рублей, расходы — 44 млрд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября в пресс-службе Магаданской областной думы.
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Из федерального бюджета Колыма получит 4,5 млрд рублей дотаций. Этой суммы недостаточно, констатировал председатель регионального парламента Сергей Абрамов. Магаданской области не хватает денег на обеспечение жильём детей-сирот.
Первый заместитель председателя Магаданской областной Думы Александр Басанский подчеркнул, что в 2021 году в бюджет Колымы идут как никогда высокие налоговые сборы. По его словам, бюджет на 2022 год бы больше, если бы на золото не упала цена.
Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области за девять месяцев 2021 года добыли почти 40 тонн золота — на 1,3 тонны больше, чем за аналогичный период 2020 года. Рост также зафиксирован по добыче серебра.