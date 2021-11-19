Минск, , 11:53 — REGNUM Следственный комитет Белоруссии признал 65 человек потерпевшими по уголовному делу, возбуждённому из-за применения польскими силовиками спецсредств на границе. Об этом сообщил 19 ноября председатель ведомства Дмитрий Гора.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение на границе Белоруссии и Польши: мигранты рвутся в ЕС —трансляция»

Ранее белорусский СК возбудил дело о преступлении против безопасности человечества. Польские силовики применили специальные средства против ближневосточных беженцев, которые пытались прорваться через границу с Белоруссией и таким образом попасть в ЕС.

«Уже только на сегодняшнее утро, как мне доложили, допрошено, признано потерпевшими от противоправных действий 65 лиц», — цитирует Гору «Sputnik Беларусь».

Он уточнил, что большинство потерпевших — граждане Ирака, в их числе женщины и 14 подростков. Также пострадали один российский и два белорусских гражданина.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Германии отказались принимать нелегальных мигрантов, которые хотят попасть в ЕС через Белоруссию.

Читайте также: ЕС планирует массовые аресты, связанные с нелегальной перевозкой мигрантов