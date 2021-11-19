Вашингтон, 19 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. Вариант с дипломатическим бойкотом зимних Олимпийских игр, которые должны пройти в Китае зимой 2022 года, рассматривают США. Об этом 18 ноября заявил журналистам американский президент Джо Байден.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Мы рассматриваем (такую возможность)», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом XXIV зимние Олимпийские игры должны состояться в Пекине в период с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что идея дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине возникла у американского руководства не после онлайн-саммита с Китаем.