Сеул, 19 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Южной Корее утвердили бюджет Фонда межкорейского сотрудничества на 2022 год. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей комитета Национального собрания (парламента) Южной Кореи по международным делам и объединению.

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По их словам, несмотря на недовольство со стороны основной оппозиционной партии «Сила народа» бюджет, предназначенный для финансирования гуманитарных, экономических и социальных проектов, увеличен до 1,27 трлн (~$1,07 млрд).

Представители партии «Сила народа» отказались участвовать в голосовании, потребовав пояснить, на что конкретно будут потрачены 400 млрд вон (~$340 млн), которые обозначены как расходы на межкорейские железнодорожные и автомобильные проекты.

Однако представители министерства отказались отвечать, сославшись на закрытость проекта.