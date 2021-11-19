Майами, США, 19 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 112:97.

Keith Allison Баскетбольный клуб «Майами Хит»

Самым результативным игроком матча стал форвард «Майами» Джимми Батлер, на счету которого 32 очка. В составе «Вашингтона» защитник Брэдли Бил набрал 30 очков.

«Майами» одержал 11-ю победу в 16 матчах сезона. «Вашингтон» потерпел пятое поражение в 15 играх.

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