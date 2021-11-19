Казань, 19 ноября, 2021, 11:43 — ИА Регнум. В Татарии с начала наблюдения по состоянию на 19 ноября зарегистрировано 35 266 случаев инфицирования коронавирусом. За прошедшие сутки заболели 267 человек, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели всего 27 958 ковид-пациентов, скончались 1145 носителей вируса. За сутки выписали по выздоровлении 360 пациентов, количество летальных исходов возросло на семь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии вакцинацию против коронавирусной инфекции по состоянию на 18 ноября прошли 1 млн 877 тыс. 913 человек. Вторую прививку антиковидными препаратами поставили 1 млн 343 тыс. 568 человек.

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