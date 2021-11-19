Москва, , 11:44 — REGNUM Единовременные выплаты оказывают поддержку пожилым людям, однако реформу пенсионой системы ими не заменить. Об этом 19 ноября заявил доктор экономических наук, заслуженный экономист России Сергей Калашников на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нужна национальная дискуссия о реформе пенсионной системы. Нельзя отдельными подачками, 5, 10, 20 тыс. решить проблему пенсионера на обозримый период его жизни», — сказал Калашников.

По его словам, пенсионеры с удовольствием получают 10 тыс. рублей единовременной выплаты. Однако на системном уровне эти меры не решают имеющихся проблем.

«Нужна система. Проблема в том, что государство системной реформой пенсионной системы не занимается, подменив реформы разовыми популистскими подачками», — сказал Калашников.

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