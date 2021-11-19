Ярославль, 19 ноября, 2021, 11:46 — ИА Регнум. В Ярославской области перестала расти заболеваемость жителей региона COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Permkrai.ru Коронавирус

На 19 ноября в регионе выявлено 285 новых случаев заражения COVID-19. Это несколько меньше рекордных показателей. Максимальное число заражений в области в сутки составило 287 человек. Такой показатель фиксировался 4, 11 и 17 ноября.

Также за последние сутки 117 человек выздоровели и ещё 6 скончались.