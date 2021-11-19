Барнаул, 19 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает все более ухудшаться. По данным оперативного штаба на 19 ноября 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 6848 человек, причём 33 из них внесены в сводку за минувшие сутки. Это один из самых высоких показателей и свидетельство стремительно растущих показателях смертности.

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Суточный показатель выявленных зараженных повысился (с 527 до 530 человек). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 98 244 человека.

Вместе с тем, новый вирус победили 69 210 человек (+493 за сутки).

Тяжелобольных в крае насчитывается 810 (за сутки данные не поменяли), из них 304 подключены к аппаратам ИВЛ (+8 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (20 490 человек, +90 за сутки) и ОРВИ (68 372 человека, +418 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за сутки стало больше на 53 (всего 2904).

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 9111 (-356 за минувшие сутки).

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