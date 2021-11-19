Москва, 19 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. Убеждены в существовании кризиса среднего возраста большинство жителей России (63%). Среди молодёжи так думают 68−75%, среди людей 35−44 лет — 72%. Об этом свидетельствует опрос, проведённый ВЦИОМ

Трудный возраст

Считают, что кризис среднего возраста — это выдумки и миф 16% опрошенных. Никогда не слышали о таком понятии 17%. Среди тех, кто верит в кризис среднего возраста», 58% полагают, что чаще ему подвержены мужчины.

Чтобы побороть возрастной кризис, участники опроса предлагают обратиться к психологу (13%), не падать духом (8%), общаться с родственниками и друзьями, а также терпеть и держаться (по 7%).

Опрос по телефону проведен 7 ноября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее подготовленными к экономическому кризису в России оказались молодые люди до 23 лет

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