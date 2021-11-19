Москва, 19 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 3371 случай заражения коронавирусом, сообщили 19 ноября в столичном оперштабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Суточный прирост снизился по сравнению с предыдущим днём. 18 ноября в Москве выявили коронавирус у 4062 человек. Всего в городе с начала пандемии, согласно данным оперативного штаба, заражение коронавирусом подтвердилось у 1 911 956 человек.

За сутки с ковидом госпитализировали 924 человека, на ИВЛ находятся 686 человек.

Напомним, по данным вице-мэра Москвы Анастасии Раковой, в Москве на ИВЛ с ковидом находятся четыре ребёнка.