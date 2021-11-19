Москва, 19 ноября 2021, 11:40 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 ноября прибыл с визитом в Россию, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«В московском аэропорту «Внуково-2» главу Узбекистана встретили помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин и другие официальные лица», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба, из аэропорта Шавкат Мирзиёев сразу отбыл в Кремль на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«На встрече лидеры двух стран обсудят вопросы дальнейшего укрепления узбекско-российских отношений стратегического партнерства и союзничества, развития взаимодействия в различных направлениях», — говорится в сообщении.