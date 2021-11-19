Солт-Лейк-Сити, США, , 11:40 — REGNUM «Юта Джаз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:103.

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Самым результативным игроком матча стал защитник «Торонто» Гари Трент, на счету которого 31 очко. В составе «Юты» форвард Руди Гэй и защитник Донован Митчелл набрали по 20 очков.

«Юта» одержала десятую победу в 15 матчах сезона. «Торонто» потерпел девятое поражение в 16 играх.

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