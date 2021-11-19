Ставрополь, 19 ноября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. На Ставрополье лечатся в ковидных госпиталях в настоящее время 4413 человек. Занятость коечного фонда составляет более 85%. Об этом сообщил 19 ноября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

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По его словам, всего в регионе создано 5157 мест для лечения пациентов с COVID-19. Нагрузка на врачей и медперсонал ковидных госпиталей очень велика, отметил губернатор.

«Запас прочности» сформирован достаточный. Как минимум, на ближайшее время мы уверены, что сможем помочь всем нуждающимся в госпитализации пациентам», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

По данным оперативного штаба на 18 ноября, в Ставропольском крае находятся на лечении от COVID-19 20 505 человек. Из них более 75% проходят лечение на дому.