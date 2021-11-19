Кишинёв, , 11:39 — REGNUM Россия на протяжении многих лет всячески помогает Молдавии. Об этом говорится в заявлении экс-президента Молдавии, председателя Партии социалистов, опубликованном 19 ноября по случаю 20-летия со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между государствами.

Додон Dodon.md

«Наша страна несколько раз пережила изменения внешнеполитического курса, столкнулась с рядом социально-экономических, политических и демографических трудностей. Но всё это время, несмотря на возникавшие вызовы, рядом с Молдовой непременно была и остается Российская Федерация», — написал Додон.

Он заявил, что у двух соседних стран общие «цивилизационные основы», которые помогают взаимопониманию. Лидер «социалистов» напомнил, что российские и советские солдаты освобождали Молдавию от оккупантов, а также Россия сыграла важную роль в урегулировании приднестровского конфликта.

Додон с сожалением отметил, что в Молдавии есть «отдельные безответственные политики и представители творческой элиты», которые распространяют антироссийскую пропаганду и занимаются фальсификацией истории. Также он указал на то, что действующая власть в республике «отравляет» отношения с РФ.

«Крайне опасными нам представляются провокации против российских военных, осуществляющих свою миротворческую миссию на берегах Днестра», — заявил Додон.

Экс-президент выразил уверенность в том, что будущее Молдавии в общем цивилизационном пространстве с Россией.

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