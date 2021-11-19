Москва, , 11:39 — REGNUM Резкое ограничение в РФ потребительского кредитования может привести к росту предложения на черном рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 ноября заявил профессор, руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Так он прокомментировал обещания Банка России при необходимости ввести прямые ограничения в части потребительского кредитования.

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«Резкое ограничение потребительского кредитования, помимо роста предложения на черном рынке, приведёт к снижению спроса на товары народного потребления, могут разориться магазины и некоторые производители, которые уже не найдут платёжеспособный спрос на свои товары и услуги», — сказал Цыганов.

При этом он уточнил, что потребительский кредит порой используют для оплаты первого взноса или части платежей, если доходов не хватает на ежемесячный ипотечный платеж.

«Это негласная, но порочная практика несет больше рисков, чем пользы для экономики. В этом случае заемщик получает временную передышку, а потом должен одновременно обслуживать 2−3 кредита, что явно повышает риск дефолта по одному или всем кредитам. На сегодня есть программы реструктуризации ипотечных кредитов, основанные на предоставлении ипотечных каникул и увеличении срока выплаты, что снижает, а не повышает риск разорения. В отсутствие возможности получить потребительский кредит для решения вопросов временного снижения платёжеспособности будут развиваться программы реструктуризации», — сказал Цыганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Цыганов объяснил, к кому будут обращаться жители РФ, лишившиеся возможности получить потребительский кредит.

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