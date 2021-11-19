Пекин, 19 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Китайская развлекательная онлайн-платформа Bilibili продемонстрировала значительный рост выручки в третьем квартале 2021 года благодаря быстро расширяющейся базе пользователей, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

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Общая операционная выручка компании за этот период составила 5,21 млрд юаней (около $816,6 млн), что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в ее финансовой отчетностиэ. Между тем, число ее среднемесячных активных пользователей достигло 267 млн, что на 35%больше, чем за аналогичный период 2020 года.

За этот период компания запустила три игры, выступая в качестве своего эксклюзивного китайского агента. Согласно заявлению, выручка компании от мобильных игр составила 1,4 млрд юаней, что на 9% больше. Компания ожидает, что ее общая выручка составит от 5,7 млрд юаней до 5,8 млрд юаней в четвертом квартале 2021 года.