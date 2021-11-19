Джакарта, , 11:38 — REGNUM Правительство Соединенных Штатов поддержало власти Индонезии и гражданское общество в продвижении прозрачности, подотчетности и борьбы с коррупцией, сообщает Rakyat Merdeka.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Коррупция и отсутствие прозрачности ограничивают социальные и экономические возможности, препятствуют развитию и подрывают доверие общества к правительству Индонезии.

Антикоррупционная инициатива США оценивается в $23,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кишида позвонил президенту Индонезии Джоко Видодо.

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