Джакарта, 19 ноября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Правительство Соединенных Штатов поддержало власти Индонезии и гражданское общество в продвижении прозрачности, подотчетности и борьбы с коррупцией, сообщает Rakyat Merdeka.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Коррупция и отсутствие прозрачности ограничивают социальные и экономические возможности, препятствуют развитию и подрывают доверие общества к правительству Индонезии.

Антикоррупционная инициатива США оценивается в $23,6 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Японии Фумио Кишида позвонил президенту Индонезии Джоко Видодо.