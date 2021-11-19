Самара, , 11:40 — REGNUM Более 1500 тысяч кв. метров жилья ввели в эксплуатацию в текущем году в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Строительство жилья Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

Глава Самарской области Дмитрий Азаров во время рабочей командировки в Москву принял участие в семинаре-совещании по вопросу стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года.

Отмечается, что в области продолжается наращивание темпов строительства, увеличиваются объемы ввода жилья.

«С начала текущего года, несмотря на трудности пандемийного периода, на территории региона введено в эксплуатацию более 1500 тыс. кв. м. жилья, что составляет 155,6% к аналогичному показателю прошлого года», — говорится в сообщении пресс-службы.

В регионе также продолжают создавать комфортную городскую среду в населенных пунктах области. В 2021 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 313 дворовых территорий и 163 общественных пространства.

В текущем году в области привели в порядок 400 км автотрасс. Идет возведение мостов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области на 1,5 года раньше срока открылся новый мост через реку «Сок», продолжается возведение моста через Волгу со 100-километровой трассой около Тольятти.