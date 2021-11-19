Москва, , 11:37 — REGNUM В Госдуме назвали провокацией проект резолюции о непризнании Владимира Путина президентом РФ в случае его избрания на этот пост в 2024 году.

Леонид Слуцкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очередная провокация, популизм и политический пиар, но явно не от большого ума и какой-либо компетенции. Если проект резолюции будет принят в нижней палате Конгресса даже при ее рекомендательном характере, процессу возможного восстановления российско-американского межпарламентского сотрудничества (да и сотрудничества в целом) будет нанесён серьезный удар», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) в телеграм-канале.

По его убеждению, авторам этого опуса для начала стоило бы разобраться с выборами президента США и собственной архаичной избирательной системой.

«В России никто не штурмовал парламент из-за несогласия с итогами голосования. Мы сами без крови и подсказок извне в состоянии определить по какой Конституции нам жить, как и какого президента избирать», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, конгрессмены Стивен Коэн (демократ от штата Теннесси) и Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины) внесли проект резолюции, согласно которой Соединенные Штаты не должны признавать Владимира Путина президентом России, если он будет занимать данный пост после 7 мая 2024 года.

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