Ереван, , 11:36 — REGNUM Организация в Москве всемирной выставки Expo поможет повысить статус ЕАЭС. Об этом 19 ноября заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправсовета в Ереване.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы выдвинули Москву в качестве кандидата на право проведения всемирной универсальной выставки Экспо в 2030 году. Рассчитываем на вашу поддержку. Проведение этого масштабного мероприятия в столице России позволило бы повысить статус нашего объединения на международной арене, а за счёт многочисленных деловых контактов привлечь дополнительные инвестиции в экономику нашего союза», — заявил Мишустин.

Отметим, что если заявка Москвы будет одобрена, то выставка Expo состоится в период с 27 апреля по 27 октября 2030 года.