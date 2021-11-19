Варшава, , 11:36 — REGNUM В случае военного столкновения России и Украины, российская сторона якобы будет стремиться объединить Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР) с Крымом. Такое мнение 19 ноября высказал польский военный аналитик Юлиуш Сабак в своей статье для издания Defence 24.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Сабака, в случае возможного военного столкновения двух стран целью военной операции Москвы будет не оккупация всей территории Украины, а установление контроля над побережьем Азовского моря.

«Самый вероятный вариант — объединение ее (территории ДНР и ЛНР. — ред.) с Крымом, а одновременно захват важного порта, каким выступает Мариуполь», — написал он в своей статье.

При этом эксперт отметил, что, по его мнению, в результате этого произойдет «большой удар» по экономическому и военному потенциалу украинских властей, так как в этом случае у них возникнут трудности с морскими перевозками.

«Подобная операция будет угрожать таким важным украинским объектам, как промышленные предприятия и электростанция в Запорожье или в Херсонской области», — также указал Сабак.

Кроме того, он добавил, что из-за этого польская сторона заинтересована в том, чтобы укреплять позиции Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в настоящее время власти Украины очень близки к тому, чтобы начать терять Донбасс и потому им нужна новая стратегия по этому региону.