Пермь, 19 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В столице Пермского края возле железнодорожного вокзала «Пермь — II» снесли торговый павильон, который был установлен незаконно на муниципальной земле. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по региону.

Снос здания

Одноэтажное здание торгового павильона с точкой общественного питания на протяжении нескольких лет располагалось рядом с вокзалом. При этом разрешение на строительство этого объекта отсутствовало, а земельный участок мэрия не предоставляла.

Суд здание павильона площадью 96 квадратных метров самовольной постройкой и обязал владельца снести ее. Собственник игнорировал судебное решение. В результате приставы обязали владельца самовольной постройки выплатить исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. В отношении бизнесмена возбудили административное дело.

«Штрафные санкции произвели должный эффект. Самовольный торговый павильон демонтирован. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением», — сказали в службе судебных приставов.