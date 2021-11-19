Санкт-Петербург, 19 ноября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. В Ленинградской области за истекшие сутки выявили 428 новых носителей коронавируса SARS-CoV-2, что на девять человек меньше чем днем ранее. Об этом 19 ноября сообщили в федеральным оперативным штабом.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа медиков в пандемию

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Наибольшее число новых случаев заражения выявлено в крупных городах региона, таких как Гатчина (36), Выборг (28), Тихвин (22), Кириши, Мурино (по 19), Волхов (17), Сертолово (15), Сланцы (14), Лодейное Поле (11), Тосно, Всеволожск (по 10).

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусной инфекцией заразились 85 978 человек, из них 66 767 выздоровели, в том числе 422 пациента были выписаны за прошедшие сутки. Умерло 2705 пациентов с COVID-19, в том числе четыре летальных случая зарегистрировали 18 ноября, что на три смерти меньше, чем за день до этого.

По данным регионального оперштаба, на утро 18 ноября на амбулаторном лечении находятся всего семь пациентов с коронавирусом, которые прошли вакцинацию.