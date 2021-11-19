Краснодар, 19 ноября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Краснодарском крае уже несколько дней подряд фиксируется прирост суточной заболеваемости ковидом — по данным на 19 ноября, в регионе выявлены рекордные 903 новых случая. Данные опубликованы региональным оперативным штабом. Для сравнения — накануне, 18 ноября, сообщалось о 819 новых носителях инфекции, неделю назад, 12 ноября, — только 350 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В числе зарегистрированных за последние сутки пациентов — 81 ребёнок, это также максимальный показатель с начала пандемии. Самому младшему из заболевших один месяц, старшему — 92 года. Новые случаи заражения подтверждены в 40 муниципалитетах, лидирует Краснодар, где выявили 421 пациента, Сочи — 60 носителей и Каневской район — 53 заболевших.

Всего на Кубани с начала пандемии коронавирус выявили у 89 837 человек, в том числе у 6686 детей. Выписали 61 647 пациентов, в 8 318 случаях медики оказались бессильны.

На 19 ноября в стационарах региона остаются 5758 пациентов с подозрением на коронавирус, в том числе 3 102 человека с подтвержденным COVID-19.В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 117 заболевших, в крайне тяжелом состоянии на ЭКМО — восемь пациентов.