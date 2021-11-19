Нанкин, Китай, , 11:34 — REGNUM Китайская провинция Цзянсу намерена увеличить ежегодный выпуск электромобилей до 500 000 единиц к 2025 году, согласно данным провинциального департамента промышленности и информационных технологий, сообщает 18 ноября агентство Синьхуа.

Электромобиль Иван Шилов © ИА REGNUM

Провинция также планирует, что к 2025 году ежегодные продажи новых автомобилей составят более 20% от общего объема продаж новых автомобилей. Ожидается, что к 2035 году на долю его нового производства будет приходиться более половины общего объема производства автомобилей.

В 2020 году в Цзянсу было выпущено 96 000 электромобилей, что составляет 7% от общего объема новостей в стране. К концу прошлого года на дорогах Цзянсу было было зарегистрировано 274 000 электромобилей, среди которых более 90% составляли автобусы, используемые сектором общественного транспорта провинции.

Китай занимает первое место в мире по производству и продажам электромобилей по данным за последние шесть лет, а его парк электромобилей достиг 6,78 млн единиц.